Ряд инструментов для развития электросетевого рынка России предложил Владимир Ефимов в Сочи на Российском инвестиционном форуме

Сегодня, 08:15 \\ Экономика

«Регуляторные договоры – это и более жесткий контроль, и повышенная ответственность регулируемых сетевых организаций, а значит – и более экономичные тарифы для потребителей», - отметил в ходе работы Российского инвестиционного форума в Сочи вице-мэр Правительства Москвы Владимир Ефимов.

Он принял участие в обсуждении с главами субъектов РФ вопросов развития электросетевого комплекса в России. Вел заседание министр энергетики Новак, в числе главных тем дискуссии был переход на долгосрочное тарифообразование. «Новый дополнительный инструмент «длинных» регуляторных соглашений чрезвычайно важен как для Москвы, так и для федерального электросетевого комплекса в целом», - подчеркнул Владимир Ефимов. Он отметил, что данный инструмент позволит сделать тарифообразование в сфере тепловой и электроэнергии прозрачным и более контролируемым.



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