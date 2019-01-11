"Борьба между "Газпромом" и Чечней продолжается": эксперты полагают, что геополитика все-таки может взять верх

Журналисты британской газеты Financial Times провели параллель между долгами Чечни и делом Арашуковых, которое оказалось таким громким. На данный момент времени идет ожесточенная борьба между компанией «Газпром» и Чечней за списание региону долгов. Как отмечает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, преследование сенатора началось после его попыток взять под контроль оплату поставок газа в неспокойный регион, которому могут списать многомиллиардный долг.

Сейчас президент РФ Владимир Путин находится перед очень непростым выбором, но и затягивать данную ситуацию особенно нельзя. А дело в том, что Чечня является очень «сложным» для Москвы регионом, который на протяжении долгого времени не могли взять под контроль. Списание долга Чечни усилит авторитет Путина среди местных жителей, что может казаться для Кремля весьма привлекательным. Но и здесь не все так просто, если долг все-таки будет списан, то остальные регионы России могут потребовать у себя подобной экономической политики, что в принципе просто невозможно.

Также важным аспектом остается то, что компания, не желая терпеть такие убытки, восполнит их в любом случае, а это может привести к еще большим нежелательным последствиям. Но при этом эксперты считают, что геополитика возьмет верх, поскольку Чечня имеет значительное влияние на Кремль.

Кроме того, «Газпром» увеличит поставки топлива в Германию 0,7%. Известно, что в общей сложности с 1 января по 12 февраля на территорию страны поступило около 7,7 миллиарда кубометров. Об этом сообщила пресс-служба компании. А 13 февраля была проведена встреча между главой «Газпрома» и председателем наблюдательного совета германской энергетической компании Uniper SE, в ходе которой они обсудили все вопросы дальнейшего сотрудничества.