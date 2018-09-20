Правительство выделит 1,73 трлн рублей для нацпроекта "Здравоохранение"

Мера согласуется с данным президентом России Владимиром Путиным указом, произнесенным после избрания его на должность весной прошлого года.

Накануне кабмин отправил в открытый доступ данные об утвержденных параметрах национальных проектов, которые наконец были сформированы в целях исполнения майских указов. Так, стало известно, в каком направлении правительство будет работать последующие шесть лет вплоть до 2024 года и какой бюджет понадобится для выполнения всех планов.

Например, для нацпроекта "Здравоохранение" было решено выделить около 1,73 трлн рублей. Основные задачи в данном случае состоят в том, чтобы повлиять (то есть сделать его ниже) на показатель смертности от серьезных заболеваний, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы и раковых, а также проводить больше профилактических мер для граждан и внедрять бережливые технологии.

Средства будут выделены из государственного бюджета. Кроме того, к ним добавят еще 265 млрд рублей, которые будут собраны с регионов, и еще чуть больше 94 млрд рублей - из внебюджетных фондов. За результаты внедрения нацпроекта ответственной является зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.