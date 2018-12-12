Банки могут избавить россиян от зарплатного рабства с помощью телефонов

Юридически с 2014 года граждане могут сами выбирать банк, с помощью которого будет происходить начисление зарплаты. Однако фактически это не происходит. Банки нашли рецепт избавления от рабства.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что будет подготовлен законопроект, который должен решить проблемы фактического зарплатного рабства. Он отметил, что несмотря на право сотрудников выбирать кредитные учреждения самостоятельно, работодатели часто не идут навстречу. В крупных банках предложили несколько вариантов, например, начислять деньги по номеру телефона.

Интересно, что, по словам специалистов, эта проблема практически не беспокоит граждан. О ней волнуются скорее сами банки. Ведь многие могут самостоятельно перечислять денежные средства с одной карты на другую. А вот кредитные организации лишаются потенциальных клиентов из-за системы принуждения. По словам Аксакова, необходим как юридический, так и технический механизм реализации данного россиянам права выбора. В настоящее время, по его мнению, отсутствуют оба. Популярным решением проблемы является использование системы быстрых платежей Центробанка. В соответствии с ней все переводы осуществляются между клиентами разных организаций с помощью телефона.

Как рассказал начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич, можно собирать всю информацию от работодателей в ЦБ, а после направлять данные о начислении заработной платы в те банки, которые были выбраны гражданами. Однако для этого необходимо пройти идентификацию по биометрическим данным. По словам экспертов, сделать это можно удаленно. Все варианты обсуждаются в Госдуме.