Нефтяная компания PDVSA переводит банковские свои счета в Газпромбанк

Переводы осуществляются на фоне санкций Америки.

Венесуэльская нефтяная компания проинформировала потребителей о переводе прибыли, которую они выручили с продаж нефти, на счета российским банкам. Нефтекомпания требует от своих заграничных партнеров решения, будут ли они продолжать бизнес нефтяных СП.

28 января США наложили очередные санкции и заблокировали активы нефтяной компании Венесуэлы и запретили сотрудничать с ней. Самопровозглашенный презиент Венесуэлы Хкан Гуйдо заявил о том, что немерен сменить руководителей PDVSA. В свою очередь, действующий президент Николас Мадуро, предупредил о юридических и политических последствиях данного хода.