Экспортеры из Москвы приняли участие в выставке Arab Health-2019

Сегодня, 18:50 \\ Экономика

Заммэра столицы РФ Н.Сергунина поделилась информацией об участии московских экспортеров в состоявшейся в Дубае в конце января технологичной выставке Arab Health-2019. 14 компаний из нашего мегаполиса воспользовались возможностью участия в нем для того чтобы провести 228 деловых встреч с представителями 36 государств (потенциальные клиенты, партнеры и инвесторы). Как рассказала Н.Сергунина, общая сумма контрактов по итогам этих переговоров составляет свыше 45 миллионов USD. Особенно активно вели переговоры с нашими компаниями представители Индии, ОАЭ и Египта. Такую информацию передает сайт «Голоса городов».

Поездке отечественных экспортеров в Дубай для участия в выставке способствовала поддержка со стороны московского Правительства. Они презентовали свыше трех десятков своих технологичных разработок на коллективном стенде российской столицы – под единым брендом Made in Moscow. Уточняется, что продукция наших экспортеров по уровню своей конкурентоспособности на международном рынке не уступает современным иностранным разработкам.




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