"Поездки от Сбербанка": банк меняет баллы на "РДЖ-бонусы"

У Сбербанка появилась новая возможность для клиентов. Теперь все желающие могут обменять баллы на бонусы РЖД. Один бал, как отмечается, будет равен 1 бонусу «Спасибо» от Сбербанка.

Это все делается для того, чтобы расширить использование бонусных баллов в программах лояльности. Баллы, которые клиенты обменяют, в дальнейшем можно использовать для их последующего обмена на железнодорожные билеты. Данная информация сообщается пресс-службой РЖД.

Стоит отметить тот факт, что клиенту необходимо авторизоваться в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка» для того, чтобы совершить обмен. В качестве следующего шага необходимо выбрать раздел «Путешествия» и перейти в пункт «РЖД Бонус». Там нужно выбрать сумму бонусов для списания, а также номер участника программы «РЖД Бонус». Известно, что зачисляться баллы будут в течение 1-3 дней. А вот в обратную сторону обмена нет.

Также стоит отметить тот факт, что ВТБ вслед за Сбербанком повышает рублевые вклады. Об этом сообщается на официальном сайте банка. Срок вложений составит 180, 380 или 1080 дней, а ставки будут равны 7,1%, 7,34%, 7,04% соответственно.