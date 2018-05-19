Милонов назвал сумасшедшим депутата Латвии, который призвал раздробить Россию

Член комитета Государственной Думы по международным делам весьма жестко отреагировал на слова Александра Кирштейнса, подчеркнув, что его мнение не имеет значения.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил свое мнение по поводу слов своего коллеги из Латвии Александра Кирштейнса. Накануне тот в довольно недружелюбной форме высказался о России, по сути назвав ее разжигателем конфликтов в Европе, а потому призвал ее раздробить. Такое определение явно не понравилось российскому чиновнику, однако все же он заявил, что не собирается накалять отношения между странами.

По мнению Милонова, мнение Кирштейнса — лишь мнение Кирштейнса, а не официальная позиция страны, гражданином которой он является. Депутат из России даже назвал своего коллегу сумасшедшим, однако намекнул на то, что в каждой стране есть "свои идиоты".