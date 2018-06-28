Премьер Венгрии считает антироссийскую политику Евросоюза "примитивной"

28 июля Виктор Орбан выступил в городе Бэиле Тушнад на платформе Летнего университета. Он прокомментировал геополитическую ситуацию в Европе.

Премьер-министр Венгрии считает неправильными антироссийское направление Евросоюза, согласно которому Россия считается угрозой. Он назвал такую политику "примитивной", а потому неэффективной. Большинство европейских государств не имеет предпосылок для страха. Более того, им выгоднее налаживать взаимовыгодные связи.

Виктор Орбан признал, что некоторые страны должны проявлять опаску по отношении к РФ. В этот список входит Прибалтика и Польша. Им важно добиваться гарантий со стороны Евросоюза и НАТО. По словам политика, Россия стремится обезопасить себя "буферными зонами" у границ и попыталась создать одну на востоке Украины. Однако украинцы воспротивились статусу буферного государства и устремили свои усилия в сторону сближения с Западом.