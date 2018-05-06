Макаревич пояснил свои слова о покупке Крыма Россией‍

Ранее лидер музыкального коллектива "Машина времени" выразил мнение, что России не следовало вступать в политический конфликт и найти другой способ, чтобы забрать себе полуостров, например, купить его.

Известный 64-летний советский и российский музыкант, певец и продюсер Андрей Макаревич, видя недовольство в сети по поводу своих слов о покупке Крыма Россией‍, решил более внятно объяснить, что конкретно имел ввиду. Единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени" пояснил, что его выражение можно называть метафорой и не воспринимать слишком серьезно.

Макаревич поделился личными мыслями о том, что России, на его взгляд, лучше было бы действовать с помощью дипломатов. Используя мирные способы, они бы добились того, что Крым бы вошел в состав РФ, и это признали бы все мировые государства. Андрей Макаревич считает, что подобные действия обошлись бы стране много дешевле, подразумевая, вероятно, санкции, которые давят на российскую экономику.