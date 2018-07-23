Ненависть зашкаливает: Эксперт рассказал об «удовольствии» Пашина от войны

Актер Пашинин шокировал общественность своими заявлениями об «украинцах-папуасах» и о том, что ему нравится война на востоке Украины. Военный эксперт и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев увидел в словах экс-артиста нечто серьезное.

По словам Евсеева, у Пашина «зашкаливает ненависть». У каждого человека есть свое собственное восприятие различных событий, актер видит войну несколько иначе, чем ее видят другие. Так, Пашишину доставляет удовольствие видеть, как ракета попадает в машину с людьми. Эксперт в этом ничего приятного не видит.

Евсеев считает, что за всеми событиями войны стоят люди. Одни страдают от атак, а другие – привлекают к себе внимание за счет побитых танков и сбитых самолетов. Что касается Пашинина, утверждает эксперт, он видит радость в горе.

Многие пользователи осудили актера Пашинина, ведь его слова несут в себе жесткость. Не так давно он говорил, что воюет за Украину, чтобы «позатыкать бабулькам рты». Теперь же он рассказывает о чувстве удовлетворения, которое у него вызывает война. Такое мнение сильно возмущает многих людей, ведь смерти не должны радовать.