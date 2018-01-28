Эксперт объяснил позицию Трампа по вмешательству России в выборы

По мнению политического аналитика Станислава Бышока, американский президент желает сохранить поддержку в своей стране. Об этом сотрудник Международной мониторинговой организации CIS-EMO рассказал в интервью.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки Дональд Трамп заявил журналистам, что не имеет доказательств вмешательства России в выборы на территории США. Он также добавил, что в сложившейся ситуации "виноваты обе стороны". Своим заявлением политик спровоцировал волну критики среди жителей США. По данным Reuters, Трамп намеревался озвучить диаметрально противоположную позицию, однако упустил частицу "не". Позднее лидер отчитался перед американскими СМИ и сказал, что доверяет данным спецслужб США, относительно вмешательства.

Эксперт объяснил подобные перемены настроений Дональда Трампа желанием добиться успеха на двух фронтах. По его мнению, президент пытается заручиться доверием сил, которые желают наладить хорошие отношения с Россией. В то же время позиция о российском вмешательстве объединяет демократов и республиканцев внутри США. Поэтому Дональд Трамп пытается быть гибким, чтобы не потерять поддержку своей партии и влиятельных политиков. Станислав Бышок заметил, что президент успешно критикует вмешательство, одновременно с тем настаивая на законности своего избрания.