Индия опасает покупки Пакистаном российских самолетов Су–27

Страна может получить существенное преимущество в воздухе и угрожать безопасности соседей. Об этом пишет издание Tribune India, ссылаясь на местных экспертов.

Военные аналитики отмечают, что на вооружении Пакистана уже находится ряд самолетов. Среди них российские: МиГ-29, Ил-2, американские: F-86 Sabre и F-104 Starfighter, а также аппараты французского производства Mirage III. Представители Индии опасаются очередного усиления ВВС Пакистана за счет покупки у России перспективных бомбардировщиков-истребителей модели Су-27.

Исламабад может направить свои новые самолеты против давнего противника по территориальному спору. Вот уже 70 лет оба государства претендуют на княжество Кашмир и штат Джамму, которые находятся в составе Индии. Ранее дело уже трижды доходило до вооруженного конфликта. Кроме того, на спорных территория распространяются идеи сепаратизма в пользу Пакистана.