"Экономические тупицы": Депутат Рады рассказал об "убийстве Украины"

В очередной раз Рабинович выступил с критикой в адрес украинского правительства. По его словам, у власти находятся "экономические тупицы", а также в правительстве практически нет не сумасшедших людей.

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил о том, что еще одно повышение цен на газ для жителей страны станет "убийством Украины". Он отметил, что в соотношении с зарплатами жителей Украины, в стране самые высокие цены на голубое топливо во всей Европе. Рабинович отметил, что все рассказы о том, что Украине следует повышать цены на газ еще больше, являются не только полным бредом, но и враньем, и "убийством страны".

Депутат заявил, что в Украине и так находится не просто самый дорогой газ, а "экстрадорогой". По его словам, как только население начинает оплачивать коммунальные услуги, после этого у них не остается совершенно никаких средств для нормального существования.

Адекватность украинских властей также беспокоит Рабиновича. По его словам, к власти встали "экономические тупицы", в стране наблюдается катастрофа с подачей питьевой воды, "Днепразот", который производит хлор для обеззараживания воды, является единственным в стране и приостанавливает работу.

Нынешнее правительство не способно думать за неделю или месяц до происшествия, у власти не осталось уже хоть одного не сумасшедшего человека, считает Рабинович.