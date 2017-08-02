Депутат ВР: В Украине произойдет "социальный взрыв" из-за повышения цен на газ

Об этом во время одного из интервью заявил депутат Верховной Рады Юрий Бойко. По его словам, Украине следует пересмотреть свое сотрудничество с МВФ.

Буквально недавно Бойко высказался в эфире украинского телеканала по поводу сотрудичества Украины с Международым валютным фондом. По его словам, между властями Киева и МВФ в настоящий момент отсутствует диалог, финансовая организация только выдвигает свои требования и не думает, к чему они могут привести.

Бойко выразил свое мнение относительно сложившейся ситуации. Депутат уверен в том, что как только по требованию МВФ будет повышена стоимость газа, в Украине произойдет "социальный взрыв". Бойко напомнил о том, что происходило в тех странах, которые пренебрегли своими нацинтересами ради выполнения всех рекомендаций финансовой организации.

Так, депутат настоятельно рекомендовал правительству Украины пересмотреть свое сотрудничество с МВФ и заняться развитием экономики страны. По его словам, в первую очередь необходимо снизить налоги и тарифы, после чего промышленность сразу же оживет.