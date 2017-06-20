Политолог: новые санкции Украины затронули почти всех россиян

Киев расширил санкционный список, добавив в него семь крупнейших политических партий России. Поступок властей объяснил эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Согласно документу на сайте администрации президента Петра Порошенко, новые санкции Украины касаются "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Демократической партии России", "Аграрной партии" "Патриотов России" и "Родины". Всего в списках 30 юридических лиц, включая также Центризбирком России под руководством Эллы Памфиловой.

Активы этих организаций на украинских территориях заморожены. Политики не смогут вывести средства за пределы Украины и ограничены в снятии наличных по банковским картам. Власти также приостановили реализацию экономических обязательств, а также выдачу лицензий на ввоз или вывоз валюты из страны.

Политолог убежден, что своими действиями украинцы пытаются повлиять на все 146 миллионов россиян. Он обратил внимание, что Украина открывает в России 8 центров по оформлению виз. Андрей Суздальцев считает, что таким образом Украина пытается наладить "полноценный визовый режим". По мнению эксперта, главной основой этих мер является очередная попытка продемонстрировать западу непримиримую борьбу с Россией во всех проявлениях.

Андрей Суздальцев не исключает, что в ближайшем будущем появятся новые санкции, направленные против российского искусства, по примеру уже существующих ограничений на книги и фильмы. Таким образом Украина обрывает даже гуманитарную связь с Россией, чтобы выставить страну сущим мировым злом.