"Это дикость": дипломат из России прокомментировал бросок конфет в Меркель

Действия президента США Дональда Трампа оценили в Российском совете по международным делам. Своё мнение не этот счет высказал вице-президент организации Глеб Ивашенцов.

Напомним, ранее в четверг канал CBS привел слова американского политолога Иэна Бреммера. Аналитик рассказал, что в конце саммита G7 представители других стран начали призывать Трампа подписать итоговый документ. В итоге американец согласился подписать коммюнике, однако перед этим бросил в канцлера ФРГ Ангелу Меркель две конфеты Starbursts, которые вынул из кармана пиджака. "Не говори, что я никогда тебе ничего не даю," - иронично заявил Дональд Трамп после своего поступка.

"Это дикость," - прокомментировал наглый бросок Глеб Ивашенцов. Дипломат из России предполагает, что подобного инцидента не было в реальности. Он также допускает, что представитель США попросту глупо пошутил. По мнению Глеба Ивашенцова, событие обусловлено не стремлением нарушить дипломатический протокол, а личными взаимоотношениями между политиками.