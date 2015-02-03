Прокурор Германии: "креативные" террористы могут использовать биологическое оружие

Стоит ожидать, что злоумышленники откажутся от традиционных терактов в угоду новым и неожиданным. Так Петер Франк сообщил журналистам немецкого канала N-TV.

Федеральный прокурор дал интервью в связи с расследованием подготовки террористической атаки в Кёльне. 12 июня правоохранители Германии задержали в городе супругов из Туниса, которые собирали взрывчатое вещество с металлической шрапнелью и токсичным рицином.

Петер Франк утверждает, что мировому сообществу пора готовиться к терактам по абсолютно новым схемам. По его словам, "креативные" террористы постоянно ищут новые методы реализации своих преступлений. По наблюдениям спецслужб, они разрабатывают новые сценарии нападений и могут использовать даже биологическое оружие. При этом разные методы атаки применяются "асимметрично", что мешает правоохранителям предсказать следующий шаг террористов.