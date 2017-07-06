Спецзадание: блогер раскрыл тайну присоединения Крыма к России

Украинский блогер Андрей Полтава считает, что полуостров не ушел, а «находится на спецзадании». Именно этим он пояснил присоединение Крыма к России.

По словам блогера, которого в Сети называют «тяжеловесом троллинга и почетным порохоботом», Крым может вернуться в состав Украины. Полтава, официально работающий в администрации украинского президента, выдвинул свою версию о причинах, по которым полуостров вышел из состава Украины.

Своим мнением блогер поделился на конференции в Днепре, где собрались многие политики и бизнесмены. Полтава считает, что Крым не вышел из состава Украины, а «отправился на спецзадание». Целью полуострова, уверен он, является развал экономики России. Крым, предполагает блогер, отправился в «тыл к врагу».

Андрей Полтава уверен, что Крым снова станет украинским, когда «спецзадание по развалу России» будет выполнено. Именно в этом, говорит блогер, и заключается тайна присоединения Крыма к России. Тем не менее, вопрос «спецзадания» Полтава назвал сложным, ведь если РФ будет «развалена», то полуостров уже не у кого будет забирать.