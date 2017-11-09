"Изгадить ЧМ-2018": Соловьев назвал главную цель Климкина

Таким образом Соловьев отреагировал на заявление главы МИД Украины. По его словам, изречения Климкина больше ничего не стоят после того, как он солгал о смерти Бабченко.

Как известно, буквально недавно Павел Климкин заявил о том, что Украина может использовать ЧМ-29018 в России в своих личных целях, для того, чтобы ускорить процесс по обмену заключенными. Его слова решил прокомментировать телеведущий Владимир Соловьев, который отметил, что украинского министра не стоит воспринимать всерьез.

Соловьев отметил, что Климкин откровенно бредит, а его главная задача это изгадить жителям России ЧМ-2018. Реагировать на его заявление всерьез не стоит, так как он соврал в Совбезе ООН о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко, и теперь все его изречения воспринимаются уже как всего лишь странное жонглирование словами "неопрятного человека в плохо подшитом костюме".

Соловьев также напомнил о том, что пока в России проходит ЧМ-2018, в Украине идут ЛГБТ-парады.