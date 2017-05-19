Двое на одного: вертолеты РФ Ми-17 превосходят американские Black Hawk

Боевые машины из США пока не могут заменить российскую модель в Афганистане из-за ряда недостатков. Так пишет The War Zone со ссылкой на гендиректора Пентагона Гленна Файна.

В ежеквартальном отчете глава Пентагона отмечает, что армия Афганистана столкнулась с рядом проблем при переходе вертолетов Ми-17 российского производства на американскую модель UH-60 Black Hawk. Они связаны с низкими характеристиками последнего.

Так лишь двое UH-60 могут поднять такой вес груза, для которого достаточно одного Ми-17. По словам Гленна Файна, транспорт РФ также превосходит конкурента по максимальной высоте полета. Black Hawk не способен добраться в отдаленные горные регионы Афганистана. В отличии от Ми-17, которые с этой задачей справляется без проблем.

The War Zone отмечает: в декабре афганская авиация располагала 47 единицами Ми-17 и 8 UH-60. При этом половина российских вертолетов не работала из-за проблем с обслуживанием и ремонтом. Пентагон под давлением Конгресса принял решение поставить в страну 159 бывших в использовании вертолетов, которые призваны вытеснить Ми-17.

За год ВВС Афганистана планируют пополнять тремя десятками Black Hawk. В Пентагоне уверяют, что машины постепенно модернизируются для местных условий. Так полеты среди гор обеспечат новые двигатели и подвесные ракетные установки. Тем временем американские специалисты обучают две группы афганцев летать на UH-60. Одна тренировочный центр расположен в Кандагаре, а второй - в американском штате Алабама.