Выстрелил только один: военнослужащий объяснил провал Украины на танковых соревнованиях НАТО

Украинские Т-84 "Оплот" имеют критические недостатки, из-за которых команда заняла последнее место на биатлоне Strong Europe Tank Challenge. Об этом капитан танкистов Роман Багаев рассказал во время интервью.

Военнослужащий утверждает, что участники танковых соревнований из Украины попросту не смогли показать свои навыки. Они прибыли на полигон в Баварию вместе с четырьмя "Оплотами". Однако на этапе "операция в наступлении" выстрелил только один.

Роман Багаев объяснил, что на оставшихся машинах снаряды неправильно загрузились в основное орудие. Вероятно, где-то застрял боеприпас или датчики не зафиксировали подачу. В итоге экипажу пришлось досылать снаряды вручную, чтобы снять пушку с гидростопора и открыть огонь по цели.

Капитан объяснил провал страны ещё и слабым опытом практической стрельбы личного состава. По его словам, в марте танкистам передали с завода всего один Т-84. Он выстрелил пять раз и сломался. Тогда производители снова забрали его на предприятие. Роман Багаев отметил, что создатели танков отказывались учись военных. Из-за этого танкисты лишь единожды посетили тренажеры.

Как рассказывали власти Украины, Т-84 является местной модификацией советской модели Т-80. Конструкторы добавили современную систему управления огнем, прицел для командира, новую башню, динамическую защиту, систему оптико-электронной обороны и бортовые экраны. Как показали соревнования НАТО, украинские танки далеки от совершенства даже после модернизации.