По словам экспертов, новейшее оружие России является оружием «Судного дня» и может одолеть противоракетную оборону США. В СМИ пишут о том, что заявления о российских разработках не являются «блефом» и могут быть осуществимы.

Издание National Interest приводит слова экспертов и пишет о том, что в США нет средств для противодействия ядерному арсеналу Москвы. По словам военного эксперта Павла Подвига, оружие «Судного дня» никого не удивит, так как многие разработки уже известны. Однако, некоторые из уже известных новшеств успели сталь сенсацией.

Эксперт дал свой комментарий по комплексу «Кинжал» и крылатым ракетам с боеголовками. Павел Подвиг называет все показанное Путиным оружие вполне осуществимым. В американском издании пишется о том, что «Россия не блефует».

Эксперт Майкл Кофман, который является исследователем из Центра военно-морского анализа, рассказал о своем видении российского вооружения. По словам Кофмана, вопрос осуществления разработок России является лишь вопросом времени. Он высказал опасения на счет того, что крылатые ракеты могут получить развитие с «высокой скоростью». Издание также подчеркнуло, что США не сможет противостоять ядерной мощи России. Так, американские СМИ признали реальность российского оружия «Судного дня».