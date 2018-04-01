Bloomberg назвал "огромную победу Путина": европейцы едут на ЧМ-2018

Издание приводит слова основателя компании Hermitage Capital Management Билла Браудера. Он считает большим достижением России тот факт, что Запад не отказался ехать на матчи.

Bloomberg пишет: даже после громкого дела с отравлением семьи Скрипалей, которое приписывали российским властям, на ЧМ-2018 отказываются ехать лишь политики из Исландии и Великобритании. При этом рядовые поклонники футбола и не думают сдавать билеты.

Билл Браудер назвал эти настроения в обществе "огромной философской победой Путина". Европейцы по прежнему едут в Россию, невзирая на политический бойкот со стороны Великобритании. Даже для самих британцев футбол оказался важнее, чем внешнеполитические разногласия.

Как раньше писала "Версия", в марте экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили в британском городке Солсбери вместе с дочерью Юлией. К счастью, они выжили после медицинской помощи. Правоохранители Королевства утверждают: покушение на семейство совершили российские спецслужбы при помощи нервно-паралитического токсина "Новичок", разработанного в России. В связи с этим событием, в Евросоюзе обсуждали возможный бойкот проведения футбольного чемпионата в России. Что из этого вышло - выше рассказал Билл Браудер.