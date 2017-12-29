Генсек НАТО: спецоперация с Бабченко грозит подорвать доверие к СМИ

Проведенная Службой безопасности Украины инсценировка убийства может оказать пагубное воздействие на свободную журналистику. Такое мнение выразил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО утверждает: представители организации рады тому факту, что Аркадий Бабченко жив. Однако заинтересованные лица смогут использовать спецоперацию и скандал вокруг неё для усиления пропаганды. Кто именно может выступить в роли пропагандистов, Йенс Столтенберг не уточнил.

Генеральный секретарь подчеркнул, что сложившаяся ситуация грозит подорвать доверие к свободным СМИ. По его мнению, независимые издания являются крайне важным инструментом настоящей демократии.

29 мая "Версия", в числе прочих СМИ, рассказала об убийстве Аркадия Бабченко со слов украинских правоохранителей. Но на следующие сутки СБУ совместно с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко представили общественности невредимую "жертву". После этого на спецслужбы и правительство Украины сыплется критика со стороны множества зарубежных политиков и организаций.