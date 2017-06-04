Глава Сахалинской областной Думы оценил прямую линию с Путиным

7 июня президент России во время трансляции ответил на обращения граждан. Председатель парламента на Сахалине Андрей Хапочкин назвал это явление: "уникальной системой прямой демократии".

Комментарий чиновника размещен на сайте Сахалинской областной Думы. Он оценил прямую линию с Владимиром Путиным весьма положительно. В частности, Андрей Хапочкин доволен, что среди почти 2 миллионов обращений правитель обратил внимание на проблемы дальневосточных регионов. Так глава государства выслушал молодых россиян и высказался об усилиях властей в пользу создания новых рабочих мест.

Отдельной темой стала высокая стоимость перелётов из западной части России на Дальний Восток. Президент отметил необходимость развивать программу "Дальневосточный гектар" и лучше привлекать граждан к переезду поближе к Тихому океану.

Андрей Хапочкин сообщает, что был рад узнать о новых мерах государства по решению экологических проблем. Так Владимир Путин заявил о скором переходе на более экологичные предприятия по утилизации бытовых отходов. Глава Облдумы отметил, что в настоящий момент указания президента лишь готовятся к воплощению в жизнь. Но чиновник верит в успешное выполнение заданий региональными властями в сотрудничестве федеральным правительством.

Одним из самых важных моментов прямой линия, по мнению Хапочкина, стали слова Владимира Путина о мосте между Сахалином и материком. Они призваны поторопить специалистов и министерство, намекнуть на необходимость ускорить реализацию проекта. Политик подытожил, что подобная трансляция в реальном времени является весьма эффективным инструментом демократии и стимуляции чиновников.