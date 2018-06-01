"Транслирует чужие мысли!": Лоза резко раскритиковал Ефремова за предложение отдать Крымский мост Украине

Музыкант обвинил Михаила Ефремова в политической безграмотности после недавних высказываний последний в интервью Юрию Дудю. Комментируя слова актера, Юрий Лоза призвал не воспринимать их всерьёз.

Общаясь с ведущим интернет-программы "Вдудь", Михаил Ефремов высказал мнение, что Крымский мост необходимо отдать Украине ради улучшения отношений с соседним государством. С этой же целью, по мнению знаменитости, украинцам можно направлять газ бесплатно.

Ряд российских медийных деятелей негативно отнеслись к позиции Михаила Ефремова. В частности, за такое предложение его резко раскритиковал Юрий Лоза. Он заявил, что последний собеседник Юрия Дудя ничего не смыслит в политике, экономике или истории. По мнению Юрия Лозы, Михаил Ефремов, как актер, лишь "транслирует чужие мысли" за неимением собственных "нормальных". Исполнитель призвал общественность не копаться в "мозговых извилинах" последнего.

Отдельно Юрий Лоза оценил либерализм театральной звезды. Он утверждает, что Ефремову не следует давать советы на политическую тему, даже если ему позволяют это делать. В противном случае, актер идет против "воли народа" и действует ему во вред.