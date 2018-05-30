«Это удар по стране»: украинский нардеп рассказал о позоре после «убийства» Бабченко
По мнению нардепа из «Оппозиционного блока» Юрия Павленко, операция по инсценировке убийства журналиста Бабченко принесла главе МИД Украины Павлу Климкину позор на международном уровне. Якобы, случившееся выставило Климкина в весьма непривлекательном свете, а также снизило мировое доверие к Украине.
Как утверждает политик, операция, связанная с российским журналистом Аркадием Бабченко, поставила министра иностранных дел Украины Павла Климкина в невыгодное положение. Все дело в том, что глава украинского МИД не знал о готовящейся операции. Теперь, утверждает Павленко, на международной арене к министру снизится доверие, что станет ударом для всей страны.
Юрий Павленко уверен, что «убийство» и разговор о нем стали позором для Климкина. Министр не знал о том, что случившееся было частью спецоперации и говорил о происшествии как о реальном событии. Теперь же, когда все знают о постановке убийства, Климкин выглядит в невыгодном свете.