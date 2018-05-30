Режим "ошпаренного ёжика": потуги СБУ по делу Бабченко подрывают доверие ЕС

Украинская спецслужба не смогла долго скрывать, якобы, "убитого" журналиста, а потому вынуждена ускоренными темпами перестраивать свои планы по дискредитации России. Такую точку зрения выразил Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ.

Политолог предполагает, что СБУ хотели провернуть инсценировку смерти Аркадия Бабченко по примеру отравления семейства Скрипалей в Великобритании. Ещё одной смертью российского оппозиционера власти Украины намеревались дестабилизировать отношения России с западными странами, которые только начали налаживаться после ПМЭФ.

Геворг Мирзаян считает, что СБУ планировало спрятать Аркадия Бабченко на длительный срок, однако из-за угрозы раскрытия с чье-то стороны были вынуждены преждевременно вывести "покойника" в свет и обставить это в виде успешной спецоперации. Уже через сутки правоохранители представили живого Аркадия Бабченко и начали в режиме "ошпаренного ёжика" составлять расследование.

Российский политолог обратил внимание, что потуги Киева уже вызвали неодобрение со стороны Евросоюза. По его мнению, европейские политики устают от жадности и упрямства Украины. Геворг Мирзаян привел слова журналистов Politico. Они пишут, что Европа выделила Украине 12 миллиардом евро гуманитарной помощи, но не получила желаемого эффекта. Эксперт прогнозирует, что доверие ЕС к Украине после "воскрешения" Аркадия Бабченко окончательно пошатнется.