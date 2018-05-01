Пушков заявил о смерти Бабченко, как журналиста

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике раскритиковал "ожившего" в Украине Аркадия Бабченко. Свой комментарий политик разместил на своей странице в Twitter.

В своём посте Алексей Пушков выразил радость по поводу несостоявшейся смерти российского гражданина, как гражданина. Однако добавил, что отныне Аркадий Бабченко умер, как профессиональный журналист. По словам сенатора, теперь сотруднику СМИ предстоит осваивать "другую профессию", потому как в журналистике ему больше никто доверять не будет.

Во вторник украинские правоохранители объявили об убийстве российского журналиста. Как сообщила пресс-служба СБУ, Аркадия Бабченко застрелили в подъезде жилого дома рядом с его собственной квартирой в Киеве. Днем ранее оказалось, смерть была инсценирована спецслужбой. По словам представителей СБУ и самого "погибшего", это было сделано с целью предотвращения убийства и поимки его организаторов.

К вчера писала "Версия", многие российские политики оценили событие, как провокацию со стороны Киева. В частности, такое мнение выразила представитель МИД РФ Мария Захарова.