«Бредовая провокация»: в Совфеде прокомментировали инсценировку убийства Бабченко

По словам сенатора Совфеда Константина Косачева, ему жаль, что Бабченко оказался вовлеченным в провокации, которую готовили в Службе безопасности Украины. Все происходящее Косачев назвал «бредовыми действиями».

Константин Косачев высказался по резонансному происшествию, которое буквально всколыхнуло весь мир. Новость об убийстве журналиста Бабченко оказалась ложной, ее инсценировали в СБУ. Совсем недавно сам «воскресший» российский корреспондент высказался на счет произошедшего, а украинские спецслужбы уже заявили, что вся операция была сделана для выявления «российского следа».

По словам Косачева, он относит инсценировку к серии «бредовых действий», которые в Украине совершили в российском направлении. Так, сенатор Совфеда негативно прокомментировал операцию СБУ. Косачеву «жаль», что Бабченко был вовлечен в действия «бредовой спецоперации».