Полезный проект или "раньше было лучше": как реагируют россияне на Крымский мост

Среди жителей Российской Федерации было проведено социологическое исследование о нашумевшей теме – открытии Крымского моста.

Известно, что подавляющее большинство, а именно 97 процентов, знают об открытии самой масштабной стройки на территории полуострова. Из них шестьдесят семь процентов были активно заинтересованы и самостоятельно следили за развитием событий вокруг этой темы посредством социальных сетей и статей интернет-сообществ.

Отмечается, что девяносто два процента отнеслись к более рациональному перемещению в Крым положительно. В меньшинстве остались те, кто считает проект бесполезным и придерживается мнения, что раньше было лучше. Более того, три четверти опрошенных придерживаются мнения, что Крымский мост является важным проектом не только для Крыма, но и для России в целом, из них ещё четверть настолько восхитились строением настолько, что в течение года планируют проехаться по нему для того, чтобы удостовериться наяву в правильности своих ожиданий.

Ранее сообщалось, что Крымский мост, который соединяет полуостров и Краснодарский Край, был открыт 15 мая лично президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.