ТРЦ Ocean Plaza в Киеве закидали «дымовухами»

Из-за сильного задымления, произошедшего в здании была произведена эвакуация всех посетителей центра. Служба безопасности и, прибывшие на место происшествия, стражи правопорядка, предпринимают попытки взять ситуацию под контроль без вступления в конфликт.

Светлана Водолага, пресс-секретарь полиции, передала информацию, что в результате нападения никто не пострадал. "Персонал и люди были эвакуированы, сейчас Ocean Plaza закрыт, сегодня уже работать не будет. На месте работают следователи", - сообщила она. Напоминаем, что ранее был произведён захват данного торгового центра радикалами общей численностью не менее двухсот человек. Такую агрессию нападавшие объясняют тем, что по их данным, данное здание принадлежит двум россиянам — Аркадию и Борису Ротенбергам. Преступники блокировали работу продуктового магазина: запрещали покупателям приобретать товары, требовали прекратить торговлю. Однако, спустя непродолжительное время, киевская полиция восстановила порядок и обычное функционирование центра.

Ocean Plaza уже подвергался нападениям украинских националистов. 27 ноября радикалы забрызгали баллончиками с краской витрины магазина и заблокировали вход ТРЦ, закидав его покрышками.

Это далеко не первые происшествия, направленные на вандализм торгового центра. Напомним, что в июле этого года неонацисты окружили здание, зажгли файеры и наклеили на двери и окна плакаты, содержащие антифашистские лозунги.