Порошенко отменяет мобилизацию

Первая волна резерва спасает молодёжь от призыва, пока что.

Президент Пётр Порошенко, со ссылкой на Минобороны Украины, заявил, что Указ «О введении военного положения в Украине» не станет в какой-либо мере ограничивать свободы и права граждан. «Отмечу, что в Указе я не предвижу никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрением цензуры и т.д.», - подчеркнул Порошенко. Также он выразил свои надежды на адекватно соответствующую реакцию украинских и зарубежных СМИ.

В качестве подтверждения своих слов украинский президент ещё добавил, что главным образом положениями Указа будут затронуты военные меры. Благодаря боевой готовности солдат из первой волны резерва граждане Украины смогут вздохнуть спокойно, поскольку на данный момент полный или частичный призыв не намечается. Таким образом, можно смело сказать, что украинская молодёжь спасена от призыва, пока что. Однако, как подчеркнул Порошенко, эта возможность всё равно остаётся на рассмотрении, поскольку власти боятся вторжения со стороны России.