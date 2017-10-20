В киевском метро раздели мужчину в футболке вождя СССР

В Киеве произошёл щекотливый инцидент. Так, в одном из вагонов киевского метрополитена активист одного из нацистских движений сорвал с другого пассажира футболку с изображением одного из вождей СССР Иосифа Сталина.

Совершив это действие, он, тем не менее, не избил мужчину, списав это на послеоперационное состояние пострадавшего.

Как известно, на территории Украины уже который год проходит процесс декоммунизации – переименовано тысячи улиц по всей стране, снята вся советская символика со шпилей зданий и если не запрещены, то, как минимум, не рекомендованы футболки и майки с использованием вождей и популярных личностей Советского Союза.

Ранее сообщалось, что в двух киевских аэропортах практически в одно и то же время, произошли инциденты, связанные с авиалайнерами. Так, в «Жулянах» самолёт приземлился не совсем удачно, попав за пределы взлётно-посадочной полосы, а в «Борисполе» воздушное судно экстренно село, так и не начав полноценный полёт.