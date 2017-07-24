МВФ не хочет сотрудничать с украинскими властями

Международный валютный фонд высказал свою принципиальную точку зрения по отношению к Украине.

Заявляется, что МВФ не будет обсуждать дальнейшую стратегию сотрудничества с правительством Киева до выполнения основных требований – начала следующего этапа повышения тарифов на газ для населения и допуска международных экспертов в состав Антикоррупционного суда. По мнению украинских властей, требования являются невыполнимыми и прямым образом нарушают суверенитет страны. Однако от решения правительства зависит дальнейшее финансовое обогащение страны путём получения очередного транша от МВФ, который теоретически поможет Украине отдать долги хотя бы частично.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд будет в дальнейшем сотрудничать с правительством Ирана. Организацию не смущает тот факт, что страна находится под влиянием санкций Соединённых Штатов Америки, которые применяются в большинстве случаев по политическим причинам.