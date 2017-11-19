Вадим Рабинович назвал депутатов Верховной Рады психически больными

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович довольно резко высказался о своих коллегах. Он заявил, что решения, которые принимаются нынешними властями, не помогут стране выйти из кризиса, а только усугубят нынешнюю ситуацию.

Также депутат возмущён тем, что газ предоставляется обычному населению по заоблачным ценам, назвав чиновников психически больными людьми. Имеется в виду, что имелась возможность снизить стоимость газа по тарифам в четыре раза вместо передачи его украинским сверхбогачам. Рабинович протестует против бездеятельности коллег относительно улучшения уровня жизни граждан Украины.

Он отметил, что основой политики в Верховной Раде является популизм, что является политически неправильным шагом, так как подобным образом рушится экономическая составляющая Украины.

Ранее Вадим Рабинович заявил о том, что Украина имеет достаточно разнообразных ресурсов для дальнейшего развития и процветания, однако необразованный политический состав загоняет Украину в угол.