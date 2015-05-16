Журналистка рассказала как украинцы продают органы в Турции

В эфире ObozTV журналистка Ирина Заславец рассказала о нелегальной трансплантации органов, которой занимаются украинцы из-за отсутствия денег. Для того, чтобы продать свои органы жители Украины едут в Турцию, где обманывают врачей, что хотят подарить свой орган человеку, который после трансплантации платит им неплохие деньги.

Всем известно, что экономика в стране оставляет желать лучшего. Некоторым не хватает денег на еду, когда в стране процветает коррупция, а представители власти живут припеваючи. Украинцы сами идут на риск и продают свои органы в Турции, где закон позволяет подарить свой орган не только представителю семьи, но и другу или коллеге, человеку, которого ты хорошо знаешь. Многие жители Украины едут в Турцию якобы на отдых, а возвращаются оттуда с немалыми деньгами.

Журналистка Ирина Заславец в эфире ObozTV рассказала о том, что люди часто пишут письма в Институт трансплантологии имени Шалимова с целью продать свои органы, потому что им не хватает денег. Одно из таких писем Ирина видела своими глазами. Пока что не доказана информация по поводу того, что Институ Шалимова занимается нелегальной трансплантации. Однако в Украине это запрещено законом. Да и в общем то не только в Украине. В Турции у всех, кто приезжает продать свой орган, принято спрашивать о том в действительности ли они желают подарить орган тому или иному человеку. Однако большинства людей это не останавливает. Чтобы получить свои деньги, человек идет на обман. В этом случае врачи не подвергаются риску, так как они не виноваты в том, что люди их обманывают.