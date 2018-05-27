"Очередной фейк": в Министерстве обороны РФ опровергли смерть российских военных

Представители Министерства обороны Российской Федерации отрицает факт гибели граждан страны на территории Сирии.

Как стало известно, источники, которые находятся под контролем «Исламского государства»*, распространили недостоверную информацию о потерях со стороны российских военнослужащих во время террористического акта в Сирии. После этого в ведомстве сообщили, что эта информация – «очередной фейк» и отметили, что с российской стороны не наблюдается пострадавших и погибших не только в провинции Дейр-эз-Зор, но и по всему государству.

Ранее в некоторых российских источниках сообщалось, что вследствие теракта террористом-смертником было убито более тридцати российских и сирийских военных в провинции Дараа. На фотографиях «с места инцидента» можно различить нескольких человек, но следы крови и жертв этого происшествия отсутствовали.