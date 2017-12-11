В Сирии заметили два прибывших из России Су-57

В Сирии неподалеку от авиационной базы РФ Хмеймим очевидцы заметили два прибывших из России истребителя Су-57. 23 февраля фотоснимки самолетов в в Twitter обнародовал Ваэль аль-Хусейни, который ранее уже делал схожие публикации.

Свидетель утверждает, что Су-57 в воздухе прикрывали истребители модели Су-30СМ. Боевой транспорт пятого поколения прибыл в дополнение к двум другим самолетам аналогичного типа. Пользователь также разместил на стене снимок А-50. Он написал: самолет летел на базу Хмеймим после выполнения боевой задачи.

Ранее Василий Кашин из Института Дальнего Востока РАН во время беседы с журналистами National Interest озвучил предположение, что Су-57 доставлены в Сирию для испытаний радиолокационный устройств. Регион позволяет тестировать оборудование в условиях, близких к полноценным боевым действиям.