Боевики помешали жителям покинуть Восточную Гуту во время гуманитарной паузы

27 февраля боевики в Восточной Гуте помешали местным жителям покинуть регион во время первой гуманитарной паузы. Об этом передает телеканал Syria.

Вооруженные радикальные группировки, в том числе, "Джебхат ан-Нусра", при помощи оружия запугали население и при помощи страха заставили их не покидать дома. Террористы также обстреляли коридор неподалеку от лагеря беженцев Вафидин. В этой зоне расположен единственная дорога, которая соединяет Дамаск и Восточную Гуту. Никто не пострадал. Но, по данным журналистов, некоторые снаряды разорвались рядом с Дувейром, где заблаговременно организовали пункт помощи сирийцев.

Один из командующих сирийской армии заявил, что радикалы по прежнему ведут огонь из снайперских винтовок, чем мешают людям уйти в безопасную местность. Командир отмечает, что таким образом они срывают перемирие с целью оставить людей, как живое прикрытие своей деятельности.