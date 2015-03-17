Боевики ИГ убили жителей Дамаска ракетным ударом по дому

11 мая боевики ИГ* нанесли ракетный удар по жилому дому в южной части Дамаска и убили несколько человек. Такую информацию передает сирийское издание САНА со слов инсайдера в правоохранительных органах.

Полицейские сообщают, что ракета угодила в здание, расположенное в пределах квартала Тадамон. Предполагается, что террористы открыли огонь с позиции на севере квартала Эль-Хаджр-аль-Асвад. В этом районе организация заняла обширную территорию. В результате обстрела есть погибшие, однако их точное количество неизвестно.

Двумя днями ранее террористы также выстрелили по жилым кварталам города двумя ракетами кустарного производства. От взрыва 4 человека умерли, а ещё 24-х увезли в госпитали с повреждениями различной степени тяжести.