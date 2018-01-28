Андрей Колесник одобрил уголовное преследование должностных лиц Литвы за незаконное удержание российских офицеров

Следственный комитет РФ 23 июля официально объявил об открытии уголовного дела в отношении нескольких лиц Генпрокуратуры и суда Литвы. Они занимаются расследованием событий в Вильнюсе за 13 января 1991 года. На официальном сайте СК РФ уточняется, что дело возбуждено по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».Об этом рассказало агентство «Государственные вести».

С 2006 года Генпрокуратура и суд Литвы проводят незаконное уголовное преследование 67 экс-военнослужащих ВС СССР. Большинство из них сейчас — граждане нашей страны. Всех их судят заочно, за исключением Геннадия Иванова (он жил в Вильнюсе, и там же был задержан), а также Юрия Меля, который был незаконно захвачен на границе между РФ и Литвой в 2014 году.

Ситуацию прокомментировал депутат ГД РФ VI созыва Андрей Колесник.Он отметил, что в Литве пытаются судить людей за то, в чем они не виноваты. Военнослужащие СССР выполняли свой долг в соответствии с законодательством СССР, в состав которого тогда входила Литва. К тому же, обвинения не имеют под собой объективных доказательств, — констатировал парламентарий.



