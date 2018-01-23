"Молодежь боится": в Латвии продолжаются митинги в поддержку русских школ

Недавно президент Латвии подписал указ, согласно которому в стране школьников будут обучать только на родном языке. Это способствует закрытию русскоязычных школ, с чем многие граждане не согласны.

Екатерина Гаврилова, активисток Штаба защиты русских школ, заявила, что обучение только на латышском языке для учеников средней школы – это неправильный подход. По словам активистки, справедливей было бы, если бы власти дали выбор ребятам, чтобы они сами решали, на каком языке им учиться. Аргументировала свое мнение она тем, что многим даже на своем родном языке тяжело понять некоторые предметы из школьной программы.

Сама Гаврилова училась в первом классе в 2004 году, когда начались протесты против первой такой реформы. Девушка призналась, что до пятого класса она очень боялась гулять в одиночестве, потому что многие латышские ребята оскорбляли ее и говорили «ехать в Россию, если русская». По словам активистки, такая агрессия только мешала изучению родного языка.

В то же время на митингах против нового указа очень мало молодых людей. Активистка объясняет это тем, что школьникам запрещает администрация учебного заведения посещать акции протеста. Иными словами у молодежи нет выбора.

По мнению активистки, если указ останется в силе, то в будущем русскоязычные граждане будут только продолжать покидать Латвию. Однако митинги в поддержку русских школ на территории Латвии продолжаются. Например, сегодня, 19 июля, в Верманском парке пройдет СтихоМарш.