Бизнесмен из России приобрел военный городок в Латвии

В ходе одного из рижских аукционов вниманию покупателей был представлен необычный лот. Это населенный пункт Скрунда-1, представляющий собой военный городок. Его построили еще в эпоху СССР, а выступал он местом жительства для специалистов, обеспечивавших обслуживание и работу РЛС большой дальности. Об этом информирует портал Money Talks.

После развала СССР латвийское правительство приказало демонтировать РЛС, что повлекло за собой массовый отъезд военных инженеров на территорию Российской Федерации. Военный городок обезлюдел, и теперь в нем пустует порядка 70 жилых домов и зданий социального профиля. Также в Скрунде-1 есть бомбоубежище.

Недавно местные власти озаботилось поисками нового хозяина для военного городка. В результате им стал известный отечественный предприниматель Марат Галиуллин. Он пробовал себя в разных сферах предпринимательства, но основной капитал заработал в сфере машиностроения. Участок земли в 45 га обошелся ему в 3 млн. долларов.