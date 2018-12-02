Во Франции ещё до начала протестов было задержано более 120 человек

Сегодня, ещё до начала крупномасштабной акции протеста «Желтых жилетов» в Париже, был задержан 121 человек. Из числа задержанных 32 человека арестованы.

Французский портал France Info сообщает, что участники акции были задержаны за участие в группировке, целью которой являлась подготовка к совершению насильственных действий или нанесению материального ущерба. В настоящее время по всей стране проходят массовые акции протеста. Протестующие — так называемые «Желтые жилеты» выступают против цен на бензин. Протесты начались во Франции ещё 17 ноября , однако компромисс так и не был достигнут.