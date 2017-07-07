Французские полицейские арестовали 24 протестующих против политики Макрона

Непосредственно перед массовой акцией протеста под названием «Народный подъём» правоохранителями Франции было арестовано двадцать четыре человека.

Во время установления личностей задержанных полицейские изъяли столько же чёрных курток, рубашек и масок, вероятно, принадлежавших радикальному сообществу Black Bloc, выступающему против режима действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, движение «Народный подъём» направлено на нынешнюю власть для демонстрации недовольства политическими действиями, отражающимися на стране. Основными требованиями стали улучшение финансового положения лечебных учреждений, а также более лояльное отношение к мигрантам, в том числе их легализация.

Кроме Парижа, затронуты такие города, как Марсель, Тулуза, Лилль, Пуатье, Гренобль, Лион, Руан и Нант. Известно, что в столице Франции на митинг вышло более сорока тысяч человек. Наиболее инициативными стали профсоюзы и политические ассоциации.