Китай пересмотрит закон о количестве детей в семье

Власти Китая планируют снять все запреты и ограничения по количеству детей в семье. Так планируется решить вопрос о практически молниеносном старении жителей государства.

Известно, что Государственный совет КНР заказал изучение о последствиях отмены политики ограничения рождаемости. Ранее упоминалось, что в 1979 году в Кита был введён запрет на большое количество детей в семье: действовало правило «одна семья – один ребёнок». Если бы этот закон не был применён, в государстве можно было бы наблюдать демографический взрыв и в качестве последствия полный крах страны. После этого в 2016 году закон был немного смягчён и семьям было разрешено заводить двоих детей.

Ранее стало известно, что Китай недавно запустил спутник-ретранслятор для демонстрации обратной стороны Луны. Этот шаг является очень важным для государства для становления первопроходником в отправке зонда к спутнику Земли. Это поможет исследователям получить фундамент для изучения Луны в дальнейшем.