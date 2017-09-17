Своих в беде не бросаем: гражданка Китая пыталась выкупить своих земляков у ФСБ

Калужский суд постановил оставить под стражей гражданку Китая, предлагающую нелегальный доход сотрудникам ФСБ.

Известно, что взятка была предложена за освобождение двадцати шести соотечественников женщины из Китая, которых задержали за нарушение миграционного режима во время полевых работ в области – у них не оказалось необходимых документов, которые подтверждали их легальное пребывание на территории Российской Федерации.

Следователи заявили, что изначально преступница пообещала двум сотрудникам Федеральной Службы Безопасности по iPhone X. Затем задача упростилась – правоохранителям было предложено по 100 000 рублей, что равноценно стоимости смартфона. При передаче денег, которая была заснята на камеру, женщина была задержана и арестована.

Против неё возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». Учитывая, что преступница является гражданкой другого государства, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу. На данный момент расследование продолжается.