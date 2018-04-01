Эксперты рассказали, как изменятся новые iPhone через три года

Эксперты рассказали о том, что уже совсем скоро смартфоны от компании Apple будут полностью соответствовать соотношению "цена-качество". Отмечается, что в первую очередь, производитель планирует продлить работу новых гаджетов.

Специалисты рассказали о том, что уже к 2020 году компания TSMC, которая выпускает процессоры для всех смартфонов Apple, закончит разрабатывать чип A14 по технологии 5 нм. Это позволит увеличить производительность и энергоэффективность гаджета, в связи с чем будет продлено время его автономной работы.

Далее специалисты планируют оснастить новые iPhone тройной камерой, что в несколько раз поднимет качество и эстетику снимков. Также смартфоны будут обучать мгновенной передаче данных, для этого в устройства встроят системы поддержки передачи сведений по стандарту WiGig, который будет функционировать при скорости 7 Гбит/с.

Помимо этого, инженеры займутся разработкой экранов, которые не будут разбиваться при падении. Для этого специалисты установят появившиеся недавно стекла Gorilla Glass 6 от Corning, который смогут максимально защитить гаджет от повреждений.

Эксперты отмечают, что уже через три года iPhone полностью изменяться. Они смогут изменять свой размер по желанию пользователей, а также станут гибкими.